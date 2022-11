Ucraina | Gb | ' perdite significative di soldati russi nel Luhansk e nel Donetsk'

RaiNews

..."responsabile per le sue violazioni della legge internazionali in". Il testo chiede anche che venga creato un "registro internazionale" per documentare le richieste di danno,o ...... prima delle controffensive autunnali dell'. Ma mentre la controffensiva di Kharkiv di ... quella di Kherson ha fatto solo progressi limitati per oltre un mese, nonostante le pesanti... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 268 - Austin: invasione russa anteprima possibile mondo tirannia - Austin: invasione russa anteprima possibile mondo tirannia Durante i nove mesi di invasione dell'Ucraina, la Russia ha speso 82 miliardi di dollari in guerra. È l'analisi effettuata da Forbes, nella sua edizione ...Londra, 25 nov. (Adnkronos) - "I riservisti russi mobilitati probabilmente hanno subito perdite particolarmente pesanti dopo aver dovuto scavare trincee sotto il fuoco dell'artiglieria intorno alla ci ...