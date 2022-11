Uccisero il padre che maltrattava la madre | assolto un fratello ma condannato l’altro

(Di venerdì 25 novembre 2022) In primo grado furono condannati entrambi per l’omicidio del, in appello per due fratelli sono arrivati due verdetti differenti. Simone Scalamandrè, 22 anni, è statomentre per ilAlessio è stata invece confermata la condanna a 21 anni. Il delitto fu commesso il 10 agosto 2020. I giudici di primo grado avevanoSimone a 14 anni. I due fratelli erano accusati di aver ucciso il 10 agosto 2020 ilPasquale, 62 anni, al termine di una lite nell’abitazione dei due ragazzi nel quartiere di San Biagio a Genova. L’uomo era indagato per maltrattamenti nei confronti delladei ragazzi e si era recato nell’abitazione per chiedere al maggiore di ritirare le accuse nei suoi confronti per il processo che si sarebbe svolto a breve. L’uomo era stato colpito ...

Fratelliilviolento per difendere la mamma: uno condannato, l'altro assolto Gaia era insieme al fratello Poco prima dell'arrivo in Sicilia, insieme al fratello di 15 anni ha fatto ...Fratelliilviolento per difendere la mamma: uno condannato, l'altro assolto. 'Lotteremo insieme' Il NO all'aeroporto All'aeroporto di Fiumicino, invece, il no contro la violenza sulle ...I genitori di Gaia Randazzo sono convinti che la figlia non si sia uccisa. La ragazza di 20 anni, originaria di Codogno, in provincia di Lodi, partita da Genova e diretta in ...Il giovane ha portato la sua testimonianza alle alunne del Liceo Poerio per celebrare degnamente il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza contro le donne, nel convegno organizzato ...