Twitter | Elon Musk annuncia la Rivoluzione delle Spunte | «Blu | oro e grigio dalla prossima settimana»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo le polemicheultime settimane sulla questione del pagamento della cosiddetta «spunta blu» per gli account verificati su, prima lanciata, poi sospesa e infine rimandata, sembra essere arrivata la conferma della sua attivazione a partire da venerdì prossimo. A dichiararlo è lo stesso proprietario del social network,, che con un tweet hato la notizia. «lancerà provvisoriamente la sua funzione di abbonamento relativa alla spunta blu a partire da venerdì prossimo». Ma c’è di più. La piattaforma social introdurrà anche leoro e grigie per verificare rispettivamente le aziende e i governi. Quella blu, invece, sarà indirizzata esclusivamente a tutti gli individui. «Spunta oro per le aziende,per i ...

Vale la pena ricordare che, pochi giorni dopo l'acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari, Musk ha dato il via al licenziamento di metà dei 7.500 dipendenti di Twitter. Tra i tanti stravolgimenti dell'era Elon Musk, Twitter subisce ora anche la smobilitazione dell'intero ufficio di Bruxelles, suscitando preoccupazioni tra i funzionari dell'Unione Europea. Twitter ha chiuso l'ufficio di Bruxelles, quindi non è chiaro se l'azienda avrà il personale sufficiente per rispettare la legge sui servizi digitali.