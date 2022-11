Twitter | amnistia account sospesi | Musk | ' Vox populi | vox Dei'

(Di venerdì 25 novembre 2022) Washington, 25 nov. (Adnkronos) - Elonha comunicato che dalla prossima settimanafornirà una "generale" ad alcuni. La decisione è stata presa dopo il risultato del sondaggio lanciato mercoledì, con il quale veniva domandato agli utenti dise gliche "non avevano infranto la legge o coinvolti in spam eclatanti" dovessero essere ripristinati sulla piattaforma del social media. Diversi, come quello dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono già stati riattivati., considerato l'uomo più ricco del mondo, ha acquistatoper 44 miliardi di dollari il mese scorso. Più di 3,1 milioni di utenti del social hanno risposto al sondaggio di ...

Elon Musk ha dichiarato che giovedì 24 novembreconcederà 'un'generale' agli account che sono stati sospesi dalla piattaforma a partire dalla prossima settimana. Il giorno prima l'amministratore delegato aveva pubblicato un ...... dopo quello per riammettere Trump sulla piattaforma, chiedendo questa volta al popolo social un parere sul ripristino degli account sospesi: "dovrebbe offrire un'generale per gli ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Altra mossa controversa del nuovo patron di Twitter: Elon Musk ha annunciato che ripristinerà gran parte degli account banditi precedentemente, dopo che il suo referendum lampo tra gli utenti (oltre 3 ...