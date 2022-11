TV PLAY | Viviano e il passato all’Inter | “Nessun rimpianto | ma con Julio Cesar…”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tra ile l’eterno paragone tra Maradona e Messi, Emilianosi apre a Calciomercato.it in onda su TvAttualmente in forza al Karagümrük, Emilianoin Italia ha… L'articolo TVe il: “, ma con” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

InterLive.it

Tra i portieri accostati ai bianconeri c'è Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli osservato da diversi club, ma Emiliano, ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tvha idee diverse:'...Il contratto del numero 22 con i giallorossi scade nel 2024 e del giocatore ha parlato anche Emiliano, intervenuto in diretta su Calciomercato.it in onda su TV: 'Mi piace tantissimo, ma ... TV PLAY | La rivelazione di Viviano: “Che sbaglio lasciare l’Inter” Tra il passato all'Inter e l'eterno paragone tra Maradona e Messi, Emiliano Viviano si apre a Calciomercato.it in onda su Tv Play ...L'ex portiere nerazzurro, oggi al Karagumruk, racconta nella diretta streaming i suoi trascorsi all'Inter e i "se" di un passato alternativo ...