‘Tutto secondo gli accordi’ | poesia e musica nella raccolta poetica di Riccardo Santarelli

Leggi su 900letterario

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il legame tralità ha radici antiche e risale ai poemi omerici, dove l’esametro serviva alla memoria degli aedi per ricordare più facilmente le grandi imprese della guerra di Troia e le avventure di Ulisse in viaggio nel Mediterraneo. Lo scrittore pugliesefa coesistere parola epiù voltedal titolo Tuttogli accordi, edito da Eretica, mostrando come un’operae un branole possano apparentemente prescindere l’una dall’altro ma poi sentano il bisogno di chiamarsi, desiderarsi e ispirarsi, andando a creare un preciso e singolare contesto. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi ...