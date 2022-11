Trastevere | arena della movida tra risse | aggressioni e stupri Il prefetto fa il punto

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 25 novembre 2022) La bombaormai suldi esplodere. Lo dice la cronaca, che racconta ormai quasi quotidianamente episodi di, rapine e; lo denunciano i residenti; lo attestano i presidi preposti alla sicurezza. Nel quartiere tra i più amati e caratteristici di Roma, bottiglie di birra e calici di vino cominciano a sollevarsi già nel pomeriggio. E quando arriva la sera, le piazzesi trasformano in polveriere pronte a innescare la miccia al primo sussulto. A brandire cocci di vetri come armi improprie, a impugnare coltelli come fossero matite., una bomba pronta a esplodere nel cuore di Roma Se poi aggiungiamo allee alleper vicoli e piazzette, il delirio ...