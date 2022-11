Traffico Roma del 25-11-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ulteriore attenzione sulla A24Teramo a partire dalla tangenziale est e in uscita dalla capitale un incidente in quest’ultima ora tra il grande raccordo anulare Settecamini ha comportato la momentanea chiusura del tratto verso la barriera diEst code possibili già per chi arriva dal centro città code a tratti sia ma ora sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra Trionfale Prenestina stessa situazione sulla carreggiata esterna tra l’autostrada-fiumicino e la diramazioneSud su via del Foro Italico riaperto nel frattempo lo svincolo di viale della Moschea prima chiuso per un incidente rimane comunque trafficato il tratto tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni in prossimità di Colle del Sole più ...