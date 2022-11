Traffico Roma del 25-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in aumento iltra l’ostiense la Tuscolana anche per un precedente incidente comunque risolto sulla carreggiata interna e rallentamenti maggiormente concentrati tra Katia e Salaria circolazione sostenuta sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla capitale dove comunque non segnaliamo ulteriori disagi trafficata via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII il corso di Francia verso San Giovanni prudenza Inoltre per un incidente vicino via della Moschea nello stesso senso di marcia con la momentanea chiusura dello svincolo trafficata anche la tangenziale est tra la via Nomentana e lo svincolo per via dei Campi Sportivi in direzione stadio nel centro disiamo ora su via del corso dalle 22 di questa sera sono in ...