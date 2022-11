Toto Wolff punge la Red Bull | “La penalità peserà su di loro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Una Mercedes pronta ad azzannare alla giugulare una Redzoppicante. Direttamente da una scena di caccia del panorama africano, la Formula 1 si prepara a tuffarsi nella stagione 2023 che vedrà la scuderia del Toro, campione di tutto, dover fare i conti con laderivata dallo sforamento del budget cap., team principal del team stellato, vuole sfruttare a suo vantaggio questo sostanziale handicap che patiranno gli austriaci. Le dichiarazioni didi Mercedes (Credit foto – F1)“Penso che sia più difficile perché non si può investire di più per ottenere un risultato più rapido. Ma credo che il modo in cui sono stati progettati i regolamenti aerodinamici e la penalizzazione che hanno ottenuto, il 25% in meno di galleria del vento, possano avere un ...