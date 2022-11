Calciomercato.com

... altro motivo per cui già a gennaio, a prezzo di saldo, potrebbe lasciaredove è chiuso da profili più giovani come Buongiorno e. L'Inter ci sta pensando seriamente.- Prima ancora del mercato di gennaio, sul taccuino di Davide Vagnati c'è il nodo rinnovi. Un ... ben coperto da Buongiorno , Zima , Rodriguez e. Il tesoretto A quel punto, se non si ... Torino, Schuurs migliora sempre più: il punto sul recupero dall'infortunio Il recupero di Schuurs sta procedendo bene e il difensore potrebbe quindi tornare in campo con la maglia del Torino nella partita contro il Verona, la prima alla ripresa del campionato.Il prossimo rinforzo per la difesa interista potrebbe essere molto vicino, almeno geograficamente. Marotta e Ausilio infatti guardano in casa Torino per regalare un nuovo difensore a Inzaghi. I due di ...