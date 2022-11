(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – Carabinieri e Polizia hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione nei confronti degli appartenenti allamusicale-La Gang” indagati per istigazione a delinquere. Come fa saper una nota della procura di, è stato sequestrato materiale informatico utile alla prosecuzione delle indagini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

I membri della band musicale 'P38 - La Gang sono indagati aper istigazione a delinquere. In mattinata i carabinieri e la polizia di, supportati dagli uffici territoriali di Bologna, Bergamo e Nuoro, hanno eseguito perquisizioni nei confronti dei quattro componenti della band: è stato sequestrato materiale informatico utile ...Come fa saper una nota della procura di, è stato sequestrato materiale informatico utile alla prosecuzione delle indagini. Torino, indagata band 'P38-La Gang' Il cardinale Angelo Becciu è indagato insieme ad altre persone per associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta eseguita dalla Guardia di Finanza di Oristano per la gestione della Cooperativa ...Istigazione a delinquere: è l'ipotesi di reato per cui alcuni appartenenti alla band musicale 'P38-La Gang' sono indagati nell'ambito di un'inchiesta della Procura ...