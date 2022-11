Tifoso in lacrime in tribuna durante Galles - Iran | il motivo

DOHA (Dubai) - La vittoria dell'Iran ha suscitato notevoli emozioni. Il primo successo ottenuto ai Mondiali del Qatar rappresenta una delle sorprese di queste prime giornate della competizione. La ...... che si era dipinta il viso di bianco, condi sangue che le sgorgavano dagli occhi. Ha ... Puoi vedere persone dello stesso paese che si odiano a vicenda', ha detto Mustafa , uniraniano ...Un impegno che terrà in sospeso quasi tutte le competizioni per club più importanti al mondo fino al 2023. Lutto in Serie A, tifosi in lacrime: il cordoglio del club Mentre però tutti gli appassionati ...Stavolta l'Iran canta l'inno nazionale. Dopo l'arresto di ieri di Vouria Ghafouri, uno dei simboli del calcio iraniano e da anni oppositore del regime, e dopo che in ...