Tifosi del Boca scatenati nei Quartieri Spagnoli | cori e balli per Maradona! VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il 25 novembre non sarà mai una data qualunque a Napoli: verrà, infatti, sempre ricordata come per la scomparsa del più grande giocatore di tutti i tempi, ovviamente stiamo parlando di Diego Armando Maradona. A due anni di distanza da quel fatale 25 novembre 2020, quando la notizia della morte di Maradona arrivò come un fulmine a ciel sereno, la città di Napoli ha deciso di omaggiare il suo idolo assoluto con dei momenti davvero toccanti. Dalle ore 13 è infatti in corso la veglia davanti al murales de “El Pibe de Oro”. Maradonastadio bandiera mano de dios omaggio ricordo (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images) Anniversario morte Maradona: l’omaggio deidelA rendere omaggio a Maradona, ci sono anche numerosidel...