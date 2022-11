Thunderbolts | Gosling o Skarsgård | chi sarà il un nuovo villain Marvel?

(Di venerdì 25 novembre 2022) Per ora si tratta solo di un rumor, secondo cui gli attori Ryane Alexandersarebbero la prima scelta deiStudios per interpretare un ruolo da cattivo, o meglio “supercattivo”, in ““: ilfilm dell’MCU sul gruppo di supercriminali, che arriverà nelle sale nel giugno 2024.Studios alla ricerca di unsuper: Sentinella Secondo alcune voci, iStudios starebbero già lavorando alla pellicola– che racconterà di come un gruppo di supers venga reclutato dal governo per essere inviato in missione – e in particolare secondo lo scooper Daniel Richtman (tramite The Direct) sarebbero proprio gli attori Ryan ...

Secondo nuove voci, gli attori Ryan Gosling e Alexander Skarsgård sarebbero la prima scelta dei Marvel Studios per un ruolo da cattivo in Thunderbolts. Una nuova voce afferma che gli attori Ryan ...Rumors have begun circulating that the main antagonist of the upcoming Thunderbolts film will be Ryan Gosling playing one of Marvel’s Superman analogues.