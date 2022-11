The Walking Dead | Norman Reedus svela cosa cambierebbe della storia di Daryl Dixon

(Di venerdì 25 novembre 2022)ha confessato quale aspettodel suo, in These potesse tornare indietro nel tempo. Interrogato sul lungo viaggio che è stato Thefino ad oggi,ha rivelato quale parte del suo personaggio avrebbe gestito in maniera diversa, cercando di ampliarne ulteriormente le possibilità sul set. L'attore ha recentemente ripreso il ruolo sul set dello spin-off dello show di cui sarà protagonista, le cui riprese sono in corso a Parigi. Nel corso di una recente conversazione con Comicbook, l'attore di Theha rivelato che avrebbe voluto gestire meglio il suo tempo in scena ...

Jeffrey Dean Morgan ha rivelato di essersi fratturato entrambi i piedi durante le riprese della stagione 11 diDead . L'interprete di Negan è stato impegnato in alcune sequenze in cui doveva saltare e atterrare su vari tipi di terreno. Jeffrey ha sottolineato: LEGGI -Dead: Dead City, ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo A pochi giorni dal gran finale della serie tvDead arriva su Disney + Tales ofDead , l'ultima arrivata dell'universo espanso creato da Robert Kirkman (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ogni ...Norman Reedus ha confessato quale aspetto della storia del suo Daryl, in The Walking Dead, cambierebbe se potesse tornare indietro nel tempo.La serie antologica ambientata nell’universo di The Walking Dead è disponibile su Disney+ con un nuovo episodio ogni lunedì (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) A pochi giorni ...