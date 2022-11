Terzo Polo | Calenda | ' basta destra vs sinistra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "L'Italia non va più pensata in termini divs. Appoggiare due persone che hanno fatto bene, come D'Amato e Moratti, è la scelta giusta per il #. Va superata la logica per cui l'importante è non far vincere la fazione opposta. Questa per noi non è politica". Così Carloal Festival de Linkiesta.