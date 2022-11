Terremoto | scossa di magnitudo 3 | 5 nell’Aretino Paura ma nessun danno

AGI - Agenzia Italia

Con epicentro a 3 chilometri a nord del comune di Talla. Non segnalati danni Firenze, 25 nov. Unadidi magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata dall'Istituto di geofisica e vulcanologia nella notte in provincia di Arezzo, alle 2,15, con epicentro a 3 chilometri a nord ...Ladidi magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata dall'Istituto di geofisica e vulcanologia nella notte in provincia di Arezzo, alle 2,15 .nell'Aretino e ... Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nell'Aretino, al momento nessun danno Paura nella notte in Toscana perché una scossa di terremot o di magnitudo 3,5 gradi Richter, con epicentro a Talla, nel Casentino, ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata dall'Istituto di geofisica e vulcanologia nella notte in provincia di Arezzo, ...