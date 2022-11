Tananai | esce oggi il primo album di inediti “Rave | Eclissi”

Camaleontici!- Voto 6,90 -ha il suo stile e continua a portarlo avanti. Racconti, ... Fuck Pop - Cinquantasettanta e Ciko - Voto 6,50 - La factory musicale sparsa in tutta Italia...Il progetto racchiude in 15 tracce tutte le anime di: artista, produttore, cantautore ma ...per Woodworm Label 'Nello Stesso Destino' , il terzo disco dei La Notte , band fiorentina che ...Nel suo primo album di inediti Tananai ospita anche l'amica Ariete e dedica una canzone alla sua ragazza. Ecco tutto quello che ci ha raccontato ...Esce “Rave, Eclissi”, primo album di inediti del cantautore. Con un sogno elettronico.La video intervista di Renato Tortarolo ...