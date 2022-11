Supplenze docenti 2022 | le NOMINE Ecco gli ultimi bollettini provinciali

(Di venerdì 25 novembre 2022)anno scolastico/23: la pubblicazione deicon inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

Orizzonte Scuola

A Trento anche la gestione delleè diversa: "grazie ad una riforma recentissima della ... "nella nostra provincia " continua il preside - mediamente lo stipendio deitrentini è un po' ......e dato riscontrare " per quanto qui di interesse - alcuna "ragione oggettiva" che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionaleagli insegnanti titolari di... Docenti supplenti e secondo lavoro, i casi di incompatibilità. Non sempre si possono mantenere entrambi Il candidato può rinunciare a una supplenza Una volta fatta domanda di messa a disposizione e ottenuta una proposta di assunzione da parte di una scuola, è possibile rifiutare l'incarico di supplenza ...Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2022/23: gli avvisi pubblicati dalle scuole aggiornati a venerdì 25 novembre.