Superbonus | ultimo giorno sullo sconto del 110% | siti in tilt in Campania e Calabria L’ipotesi proroga a fine anno

(Di venerdì 25 novembre 2022) Rischia di scatenare un caos la modifica aldecisa dal governo Meloni con il decreto Aiuti Quater. L’esecutivo aveva fissato per oggi, 25 novembre, la scadenza per presentare la Cila – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – da parte di tutti i condomini che volevano sfruttare la vecchia agevolazione del. La deadline, però, ha finito per intasare diverse piattaforme regionali. Il primo a denunciare la situazione è stato il governatore dellaVincenzo De Luca. «Con una decisione irresponsabile, il Governo ha stabilito che oggi è l’ultima giornata utile per presentare le pratiche del», ha commentato il presidente campano nel suo appuntamento settimanale sui social. «In– ha precisato De Luca – abbiamo deciso di accettare che le domande possano essere ...

