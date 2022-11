Superbonus 110% | stop da domani per chi non ha inviato la Cila

Tempo scaduto per chi vuole usare il vecchioal% . Scade infatti oggi il termine per consegnare al Comune la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), che consentirà ancora a condomini e villette di usufruire dell'...Il click day del% va in scena con esiti che, alla vigilia, erano ampiamente prevedibili. I siti dei Comuni sono tempestati da volumi di richieste ingestibili rispetto ai flussi ...Oggi scade il termine per presentare la Cila, che garantirà ai condomini il Superbonus 110% per il 2023, ma è possibile che venga fissata una nuova scadenza.Superbonus 110: ultimo giorno. Cosa cambia e il nodo proroga Forza Italia in pressing per estendere il periodo transitorio fino a fine anno. Quali scenari si prospettano per i vari tipi di abitazione ...