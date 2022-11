Superbonus 110% | stop da domani per chi non ha inviato Cila

Tempo scaduto per chi vuole usare il vecchioal%. Scade infatti oggi il termine per consegnare al Comune la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), che consentirà ancora a condomini e villette di usufruire dell'...Nonostante i conti fuori controllo del%, il fallimento totale della crociata in sede Ue sul price cap per il prezzo del gas e una gestione del PNRR che comincia a svelare qualche ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Con il termine al 25 novembre per consegnare la Cila e mantenere il Superbonus all 110%: alcuni hanno a che fare con rallentamenti burocratici, altri non sono in grado di sostenere le spese nel 2023.