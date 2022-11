Superbonus 110% | pasticcio del giorno finale Tilt linee in molte Regioni | attacchi a governo

- Scade a mezzanotte il termine. Elevato numero di richieste che alcune amministrazioni locali hanno accettato anche via mail. De Luca, governatore Campania: 'Da irresponsabili imporre questa scadenza'...Ilè stato modificato con il decreto Aiuti quater dal governo Meloni ma la scadenza fissata ...di inizio lavori) da parte dei condomini per mantenere l'aliquota dell'agevolazione al% ed ...La riduzione del Superbonus dal 110% al 90% a partire dal 2023 farà risparmiare allo Stato 4,5 miliardi di euro. È la stima… Leggi ...Per le detrazioni fiscali 110 per i condomini siamo davvero arrivati in zona Cesarini. Non a caso è corsa contro il tempo per le Cilas ...