Suicidio assistito | Romano è morto Marco Cappato lo aveva accompagnato in Svizzera

Un altro cittadino italiano è morto dopo aver richiesto ilin Svizzera . Romano si è spento così all'età di 82 anni, dopo aver sofferto di parkinsonismo atipico. Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio l'attivista Marco Cappato . A seguito ...Svizzera, è morto Romano: l'82enne accompagnato da Cappato per il. La figlia: 'Avrebbe voluto farlo tra i suoi cari' - Il video - Open Il tuo browser non supporta il tag iframe ROMANO... Suicidio assistito: il convegno annuale del Comitato etico provinciale | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano Era malato dal 2020 di una grave forma di Parkinson e non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Quindi per lui non era possibile accedere al suicidio assistito perché privo di uno dei ...Un altro cittadino italiano è morto dopo aver richiesto il suicidio assistito in Svizzera. Romano si è spento così all’età di 82 anni, dopo aver sofferto di parkinsonismo atipico. Ad accompagnarlo nel ...