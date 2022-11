Suicidio assistito | morto in Svizzera malato terminale Parkinson accompagnato da Cappato

(Di venerdì 25 novembre 2022) E'in una clinicaconRomano, 82 anni, di origini toscane e residente a Peschiera Borromeo, nel Milanese,nel Paese elvetico da Marco, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. A dare la notizia la figlia dell'82enne, Francesca, in un video spiegando che "avrebbe voluto morire in casa circondato dai suoi cari". Il tesoriere dell' Associazione Luca Coscioni domani si autodenuncerà ancora una volta a Milano e rischia "di nuovo fino a 12 anni di carcere".ha detto: "E' indegno per un Paese civile continuare a tollerare l'esilio della morte in clandestinità"La vicendaera inper dare seguito alla "richiesta di aiuto" ricevuta da un uomo affetto da ...

È morto in una clinica svizzera conRomano , l'82enne di Peschiera Borromeo, nel milanese, accompagnato da Marco Cappato nel Paese elvetico. A comunicarlo è stata Francesca, figlia di Romano, in un video pubblicato ...... che ha chiesto di essere accompagnato nel paese elvetico per potere accedere legalmente al. "Mio marito Romano - spiega la moglie - è affetto da una grave malattia ... Obiezione di coscienza nel suicidio assistito. E se invertissimo il paradigma In procura il 29 novembre l’esame del telefonino della ragazza ritrovato a bordo della nave La scomparsa di Gaia Randazzo assume i contorni di un giallo. La ragazza di Codogno è scomparsa mentre era a ...Romano è affetto da una grave forma di Parkinson che gli ha paralizzato gli arti. Per questo ha richiesto il suicidio assistito.