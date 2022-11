Suicidio assistito | morto in Svizzera il malato accompagnato da Cappato

Recenti Progressi in Medicina

E' morto in una clinica svizzera conRomano, 82 anni, di origini toscane e residente a Peschiera Borromeo, nel Milanese, accompagnato nel Paese elvetico da Marco Cappato. A dare la notizia la figlia dell'82enne, ...... quindi, come la 69enne veneta Elena Altamira, non rientra nei casi previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato\Dj Fabo per l'accesso alin Italia. ... Obiezione di coscienza nel suicidio assistito. E se invertissimo il paradigma In procura il 29 novembre l’esame del telefonino della ragazza ritrovato a bordo della nave La scomparsa di Gaia Randazzo assume i contorni di un giallo. La ragazza di Codogno è scomparsa mentre era a ...Romano è affetto da una grave forma di Parkinson che gli ha paralizzato gli arti. Per questo ha richiesto il suicidio assistito.