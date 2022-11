Suicidio assistito | Marco Cappato porta 82enne a morire in Svizzera

Recenti Progressi in Medicina

È morto in una clinica svizzera conRomano, l'uomo di 82 anni accompagnato nel Paese elvetico da Marco Cappato. A dare la notizia la figlia Francesca, che in un video spiega che " avrebbe voluto morire in casa ...17.26 Muore in Svizzera,lo accompagna Cappato E' morto in una clinica svizzera, con, Romano, 82 anni, di origini toscane e residente a Peschiera Borromeo (Milano). Era accompagnato da Marco Cappato. Ne dà notizia la figlia dell'anziano. "Avrebbe voluto morire in ... Obiezione di coscienza nel suicidio assistito. E se invertissimo il paradigma È morto in una clinica svizzera con suicidio assistito Romano, 82 anni, di origini toscane e residente a Peschiera Borromeo, nel Milanese, accompagnato da Marco Cappato. È stata la figlia dell’82enne, ...Marco Cappato: "La morte in esilio è indegna di un Paese civile" E’ morto il signor Romano, che ieri era stato accompagnato in Svizzera da Marco Cappato per accedere al suicidio assistito. A darne la ...