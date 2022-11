Su Russia e Reddito il Pd di Letta sconfessa se stesso

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il Pd, in attesa che arrivi Godot, ossia il mitologico congresso che tutto cambierà perché nulla cambi, è un vascello fantasma che naviga tra Scilla e Cariddi (alias Conte e Calenda) senza né timoniere né bussola politica, per cui non sorprende il rosario di contraddizioni snocciolato nelle ultime settimane. Si era presentato alle elezioni come il partito di Draghi e l'unico garante della linea atlantista sulla guerra in Ucraina, ma alla prima occasione cruciale si è squagliato come neve al sole: al voto del Parlamento europeo sulla risoluzione che ha dichiarato la«Stato sponsor del terrorismo» il Pd è stato infatti l'unico partito a dividersi tra favorevoli, contrari e astenuti, un autentico capolavoro cerchiobottista che ha mostrato all'Europa- mentre il centrodestra italiano si è espresso compatto per il sì - un ritorno all'inaffidabilità internazionale ...