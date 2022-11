Strage di Erba | il caso potrebbe riaprirsi | la lettera inviata a Telelombardia

Leggi su tvzap

(Di venerdì 25 novembre 2022) News Tv.Olindo Romano. Per ladi, in cui morirono a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, sono stati condannati all’ergastolo i due coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. A distanza di anni, però, ilincredibilmente. (Continua…) LEGGI ANCHE: Alessia Pifferi, svolta nel: chiesta consulenza psichiatrica Olindo Romano invia unaOlindo Romando e Rosa Bazzi sono ritenuti responsabili delladi, in cui morirono a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la ...