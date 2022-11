Stop alle telecamere cinesi nei ministeri La scelta britannica

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il governo britannico ha deciso:all’installazione didi sorveglianza “made in China” negli edifici critici dei dipartimenti per ragioni di sicurezza. Pochi giorni fa il primo ministro Rishi Sunak aveva definito la Cina una “sfida sistemica” per il Regno, “senza dubbio la più grande minaccia statale alla nostra sicurezza economica”. LA SPIEGAZIONE DEL GOVERNO La decisione arriva dopo un’indagine sui “possibili rischi di sicurezza attuali e futuri associati all’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle proprietà del governo”, ha scritto Oliver Dowden, cancelliere del Ducato di Lancaster, in una dichiarazione scritta al Parlamento. “L’indagine ha concluso che, alla luce della minaccia per il Regno Unito e della crescente capacità e connettività di questi sistemi, sono necessari ulteriori controlli”, si legge. A luglio ...

