Orizzonte Scuola

Altro motivo per cui aumenta loè il pagamento della tredicesima , che aggiunge una ulteriore mensilità, soggetto anch'essa alla decontribuzione al 2% , per cui quest'anno a ...Il taglio del cuneo fiscale , pari a due punti per i dipendenti confino a 35mila euro e ... Infine, è prorogato fino al 312023 anche l'incentivo per le nuove iscrizioni alla ... Stipendio dicembre, dalla tredicesima agli arretrati: tutti gli ultimi aggiornamenti Il ministro della Sanità britannico Steve Barclay ha dichiarato venerdì che gli infermieri del Paese otterranno un aumento di stipendio «equo», poco dopo che i sindacati hanno annunciato due scioperi ...Il governo Meloni ha deciso fa salire gli stipendi dei lavoratori con il taglio del cuneo fiscale: in busta paga nel 2023, per alcuni, ci saranno delle sorprese. Ecco quanto valgono gli aumenti.