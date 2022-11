Stephanie di Monaco diventa nonna | il figlio Louis presto papà

(Di venerdì 25 novembre 2022)disaràper la prima volta. Il suo primogenito, nato dal matrimonio ormai finito con Daniel Ducruet, sarà infattiper la prima volta, arrivando così a coronare l’amore con Marie Chevallier. È stato proprio il ragazzo, che oggi ha 29 anni come la futura mamma, a dare l’annuncio tramite il suo profilo Instagram con uno scatto in cui compare in compagnia della consorte e del loro cane, che per l’occasione indossa una pettorina con la scritta “sarò un fratello maggiore“. A corredo dello scatto lui ha inserito la frase “Un’avventura sta per iniziare“, da cui si intuisce la forte emozione che loro stanno provando in questo momento. Le prime voci di una possibile gravidanza di Marie Chevallier avevano iniziato a circolare negli ultimi giorni, in ...

Stephanie di Monaco sarà nonna per la prima volta. Il suo primogenito Louis, nato dal matrimonio ormai finito con Daniel Ducruet, sarà infatti genitore per la prima volta insieme alla moglie Marie ...Louis Ducruet e Marie Chevallier, sposati dal 2019, hanno annunciato che diventeranno genitori con un tenero post su Instagram in cui appare anche il cane di famiglia, indosso una pettorina con su scr ...