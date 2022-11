Sport alternativo | così il calcio popolare boicotta i mondiali in Qatar

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 novembre 2022) «Mi ricordo quando ero ragazzino, dietro a quel pallone nella strada me ne andavo, dentro a quel campetto, terra e brecciolino, mi piaceva correre, le ginocchia mi sbucciavo, quante scarpe rotte, suole consumate, quanti pomeriggi di palleggi sotto casa. Quello era, quello era un gioco, fatto per stare insieme ed era il miglior risultato»: la partita dia cinque femminile dell’Atletico San Lorenzo contro la Lositana si è conclusa con una vittoria per la squadra che prende il nome dal quartiere romano in cui è nata, San Lorenzo, parte della poliiva fondata nove anni fa da un gruppo di ragazze e ragazzi che frequentavano l’Università La Sapienza di Roma o abitavano a pochi metri dall’ateneo. Le atlete, che oggi giocano nella serie C del campionato federale, si abbracciano sul campetto da...