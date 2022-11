Corriere dello Sport

Questo e tanto altro nellodedicato all'eroe partenopeo che ha cambiato per sempre la storia calcistica del Napoli. Un'occasione unica per rivivere le grandi gesta diattraverso ...... passati alla storia proprio per le performance atletiche di. 'Diego mi volle con lui ... Un regalo: la Coppa del Mondo e il gol più bello della storia del calcio, la cavalcata contro l'... Speciale Maradona “D10S C’È” – In edicola solo sabato 26 Novembre Corriere dello Sport-Stadio ha raccolto tutti i più grandi successi della storia calcistica di Diego in uno speciale unico di 16 pagine all’interno del quotidiano. Non perdertelo!Un sito web tutto dedicato a Diego Armando Maradona. Questa l'iniziativa spuntata qualche ora fa sui social e promossa e condivisa dai cinque figli - ed eredi - dell'ex calciatore ...