Soumahoro | le coop e i 62 milioni di soldi pubblici in 10 anni | l’ipotesi truffa nell’indagine della Gdf

(Di venerdì 25 novembre 2022) Non solo la malversazione.procura di Latina sulleKaribu e Consorzio Aid si ipotizzano anche lae altri reati fiscali. Non contestati, per adesso, a Marie Thérèse Mukamitsindo, suocera di Aboubakar. Ma l’inchiesta si va ad aggiungere a quella aperta dopo le denunce del sindacato Uiltucs. Ieri il deputato ha annunciato l’autosospensione dal gruppo di Sinistra Italiana e Verdi alla Camera. E a Piazza Pulita ha fatto autocritica, ricordando la sua estraneità agli accertamenti penali ma ammettendo che avrebbe dovuto vigilare di più su quello che stava accadendo: «Avrei dovuto fare meno viaggi e stare più accanto ai lavoratori». Intanto però a Latina sotto la lente finiscono i bandivinti nell’ultimo decennio dalle due ...

Il deputato dei Verdi - SI Aboubakar, 42 anni, da giorni al centro di polemiche per legestite da moglie e suocera'Rispetto a certe situazioni - spiega- non ci sono legami familiari . Sono venuto a ... Non sapevo della situazione nelladi mia suocera, io ho sempre vissuto a Roma con la mia compagna ...Persino gli stivali con cui si era presentato il primo giorno in Parlamento, ha dovuto restituire. Non erano i suoi, ma di un bracciante che ha chiesto, gentilmente, ma indietro, il "maltolto". Una tr ...E’ stata messa la toppa. Per non cacciare Aboubakar Soumahoro, e cercare in un mare d’imbarazzo e di vergogne di salvare al faccia all’alleanza rosso-verde e di non venire ...