Sostenibilità | Urban Award 2022 | Bergamo vince il premio per la mobilità sostenibile

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Labitalia) - Un'innovativa velostazione, la riapertura della storica Ciclofficina, quasi 3.000 posti bicicletta, un nuovo servizio di bike sharing con 390 biciclette, Bike box per parcheggiare in sicurezza. Sono solo alcune delle iniziative che hanno consentito adi aggiudicarsi l', con l'ampio progettoinbicicletta. Ilper laè stato consegnato mercoledì 23 novembre, in occasione della 39ma Assemblea nazionale Anci. La giuria ha assegnato il secondoa Cuneo e il terzo a Caltanissetta. Una Menzione speciale per l'innovazione è stata consegnata a Trento, Menzione speciale Intesa Sanpaolo a Peccioli (Pi), ...