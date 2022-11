Socialisti | Is elegge Sanchez presidente | Psi unico partito italiano membro

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov (Adnkronos) - Il Psi è presente con una delegazione guidata dal segretario Enzo Maraio al congresso dell'Internazionale socialista che ha eletto Pedro, segretario del Psoe e premier spagnolo, alla presidenza dell'organizzazione cui sono iscritti tutti i partiti, socialdemocratici e laburisti del mondo.prende il posto di George Papandreu. Il Psi è l'dell'Is. Pia Locatelli, resposanbile Esteri Psi, è stata confermata nel bureau con la conferma aonoraria internazionale socialista donne. “La socialdemocrazia è l'unica risposta globale ai bisogni del nostro tempo e alle esigenze dei lavoratori, per una fiscalità equa, per affrontare l'emergenza climatica, per una vera parità ...