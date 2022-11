Smart per davvero Perché non perdere gli insegnamenti sul lavoro da casa

(Di venerdì 25 novembre 2022) Su una cosa il visionario e controverso imprenditore americano Elon Musk non è arrivato per primo: l’ultimatum dettato per il rientro in ufficio a tempo pieno dei collaboratori di Twitter fa seguito ad altre iniziative dello stesso tenore da parte di altre big tech statunitensi. Prima dell’estate era stato Tim Cook, ceo di Apple, ad annunciare la richiesta di rientro in sede per almeno 3 giorni la settimana. Una decisione che, fra le altre cose, aveva avuto l’effetto di creare un movimento collettivo abbastanza inedito per gli standard americani, con tanto di petizione di un certo numero di dipendenti contro questa imposizione. Durante la pandemia abbiamo lavorato molto e bene, è il messaggio che i dipendenti di Apple hanno indirizzato ai vertici dell’azienda, e questa decisione non tiene conto di molti aspetti della vita personale che impattano su quella professionale. Apple e Twitter ...

Agenzia ANSA

Oggi torniamo sul portale della catena di negoziriprendere unoTV LG OLED del 2022 a un prezzo ottimo grazie a un taglio di 650 euro sul listino. Il modello in questione è l' LG OLED evo ...... non si deve lasciar scappare il bundle composto da HONOR 70 e smartwatch HONOR Watch GS 3 a 499,90 euro al posto di 769,80 euro: un risparmio come questoavere smartphone e orologiodi ... Auto: arriva Wave, magazine per raccontare smart mobility - Attualità Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Teleborsa) - È risaputo che muovendosi per le strade delle grandi città ci si possa imbattere in sempre più maggiori pericoli: traffico privato, mezzi pubblici, sharing mobility e migliaia ...