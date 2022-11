Calcio e Finanza

...46 miliardi di dollari in contanti, esente da debiti e cassa, da una società controllata a maggioranza da, gruppo finanziario statunitense, con oltre 92 miliardi di dollari di asset in ...HEROIC takesin the HealthTech Security Sector SALTCITY"(BUSINESS WIRE)" #SMB HEROIC.com , an emerging star in enterprise cybersecurity, is pleased to announce its selection as thewinner in ... Silver Lake sale al 18% del City Football Group PTC ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di ServiceMax per circa 1,46 miliardi di dollari in contanti, esente da debiti ...