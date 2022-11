“Silenzio tutti | silenzio” Putiferio a Pomeriggio 5 | l’ospite fugge dalla diretta D’Urso basita | cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022)di Barbarava via in. Puntata parecchio movimentata quella di oggi, venerdì 25 novembre, diCinque. Diversi come sempre gli argomenti e i casi trattati, anche un fatto di cronaca. In, infatti, la conduttrice è venuta a sapere che si sarebbe collegato l’uomo che ha messo la mamma in un congelatore. Si tratta di Angelo Bellanova, 55 anni, che aveva dichiarato: “L’ho lavata, l’ho vestita, le ho messo il pigiama, un fazzoletto che amava tanto, l’ho messa nel lenzuolo e ho pensato ‘ora la metto qui, poi vediamo’”. Ma è niente rispetto a quanto avvenuto quando durante il programma si è parlato di comunicazioni con persone defunte. In studio ci sono ovviamente diversi ospiti e l’argomento è molto dibattuto. C’è chi ci crede, chi no, poi in collegamento parla anche ...