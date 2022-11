Adnkronos

Forzacon Licia Ronzulli si attribuisce il merito del ritorno dei voucher e il ministro ... Il sindacato che rappresenta i lavoratori del turismo e deiricorda che in questa fase ...... Direttore Uoc di Radioterapia Oncologica Asp Caltanissetta e consigliere Airo - questo presuppone per l'un adeguamento strutturale, tecnico e organizzativo deidi radioterapia, a ... Servizi, Italia Viva: "Renzi vedrà sedicente prof solo dopo richiesta interrogatorio" (Adnkronos) – “L’incontro avverrà quando la difesa del senatore Renzi chiederà l’interrogatorio e il contro esame della sedicente professoressa”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva comme ...L'associazione nazionale degli Istituti Tecnologici Superiori (Rete ITS Italia) e Unioncamere annunciano di aver siglato un protocollo di intesa finalizzato alla valorizzazione dell'offerta formativa ...