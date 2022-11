Serie B | Reggina-Benevento | sfida tra campioni del mondo | in quota Cannavaro

... che adesso è anche quarta in classifica a solamente tre lunghezze dallache è al secondo posto e che andrebbe, in questo momento, direttamente inA . Il campionato cadetto ovviamente è ......document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)(Getty Images) Tutta laA TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo ...Domani su Gazzetta del Sud uno speciale dedicato al grande momento della Reggina e al big-match col Benevento - in programma domenica alle ore 12,30 al ...L'allenatore della Reggina seconda in classifica in Serie B, racconta su Sportitalia come ha conquistato Reggio Calabria e i tifosi amaranto. "Saladini ha fatto una cosa di grande valore per me: ha pr ...