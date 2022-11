Selvaggia Lucarelli | dolce sorpresa al fidanzato Lorenzo Biagiarelli per il compleanno

(Di venerdì 25 novembre 2022)ha compiuto 32 anni il 24 novembre 2022 e ha festeggiato con la fidanzata, che ha organizzato per lui una. La giurata di Ballando con le stelle ha curato ogni dettaglio e lo ha portato in un ristorante, ambiente ideale per lui, che è cuoco e appassionato di enogastronomia. La giornalista ha deciso di condividere con i suoi follower questo momento così speciale attraverso un breve video pubblicato sulle sue Instagram Stories, da cui emerge quanto lui sia rimasto felice per l’attenzione mostrata dalla fidanzata. Fonte: Instagram @“Amore vuoi dire dove ti ho portato per il tuo?” – ha chiesto lei ala quel punto ha risposto: ...

Un regalo di compleanno speciale daa Lorenzo ...Ormai si sa, i battibecchi tra i giudici sono una costante di Ballando con le Stelle. Soprattutto quando c'è di mezzo, famosa per non avere peli sulla lingua e dire sempre ciò che pensa. Questa volta la giornalista è stata protagonista di una discussione, via social, con la collega Carolyn Smith ,...In occasione del compleanno del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli ha deciso di fargli una sorpresa speciale.