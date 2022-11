“Se qualcuno scopre ‘sta cosa è finita” GF Vip | Edoardo Donnamaria terrorizzato | ma le telecamere riprendono tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Confessioni a luci rosse nella casa del GF Vip. Il dibattito un po’ spinto è stato fatto da Oriana Marzoli e. Maè successo? In pratica l’ex volto di Forum ha scoperto quello che è successo sotto le lenzuola tra la venezuelana e l’ex di Belen ed è rimasto senza parole.ha quindi chiesto alla donna: “Ti sei lasciata davvero? Ma quindi è successo quello sotto le coperte? Quello intendo, il fatto completo”. “Ah si? Oddio e poi dopo ti ha mollata con ladella Ferrari e Porsche? Ma veramente? Come avete fatto, come si fa qui dentro? No ma veramente? Mamma mia ragazzi. Però sei scema, Antonella non si sarebbe mai concessa se avesse avuto dubbi su di me. Antonella tu lo sapevi? E perché non me l’hai detto? Se Antonella non fosse stata sicura non sarebbe andata oltre e ...