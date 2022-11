Scuole chiuse a Napoli per allerta meteo | arriva l’ordinanza del sindaco

Allerta meteo 26 novembre, nel Napoletano: dove Come già successo pochi giorni fa, con l'arrivo del ciclone Poppea che ha provocato disagi e danni su gran parte della Campania, alcuni ...Allerta meteo arancione: domani 26 novembreIl sindaco, dott. Giuseppe Canfora, ha appena firmato un'apposita ordinanza con la quale dispone per domani, sabato 26 novembre 2022, la chiusura di tutte ledi ogni ordine e ...Il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di chiudere le scuole cittadine a causa dell’allerta meteo arancione per temporali, vento forte e rischio ...A seguito dell’allerta meteo di colore arancione diffusa dalla Protezione Civile regionale, i sindaci dell’isola d’Ischia e Procida hanno disposto per la giornata di domani sabato 26 novembre la chius ...