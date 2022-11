Scossa di terremoto di magnitudo 3 5 nell' Aretino | al momento nessun danno

Leggi su agi

(Di venerdì 25 novembre 2022) AGI - Unadidi3.5 della scala Richter è stata registrata dall'Istituto di geofisica e vulcanologiaa notte in provincia di Arezzo. L'evento sismico è avvenuto alle 2,15, con epicentro a 3 chilometri a nord del comune di Talla e a una profondità di 10 chilometri. "Dopo ladidelle 2.15 circa - scrive in un post sul suo profilo Facebook, Eleonora Ducci, sindaca di Talla - siamo in contatto con ufficio tecnico, protezione civile intercomunale dell'Unione dei comuni, prefettura e carabinieri che ringrazio in particolare per aver verificato il territorio immediatamente. Non sembrano esserci criticità al". STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 3.4 e 3.9 ore 02:15 IT del 25-11-2022, prov/zona ...