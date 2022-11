Sci alpino | startlist Discesa Lake Louise oggi | orario | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si inizia a fare davvero sul serio per quanto riguarda il fine settimana di(Canada) e, nel complesso, nella Coppa del Mondo di scimaschile 2022-2023. Dopo l’esordio di Soelden (Austria) a fine ottobre, infatti, il Circo Bianco ha visto solamente il weekend di gare femminili a Levi (Finlandia) mentre tutto il resto è stato cancellato. Gli uomini, quindi, tornano in azione ad un mese di distanza, con l’esordio ufficiale degli specialisti della velocità, dato che nella prima tappa della trasferta nordamericana (nel corso del prossimo weekend ci si sposterà negli Stati Uniti, a Beaver Creek) sono inben tre gare: unae due superG. Questa sera (ore 20.30 italiane, le ore 12.30 locali) si inizierà proprio con la, che metterà subito in palio ...