Sci alpino | debutto stagionale per Brignone e Bassino Le azzurre puntano subito alla vittoria a Killington

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo l’apertura con i due slalom di Levi, la Coppa del Mondo femminile di scisi trasferisce negli Stati Uniti aper un altro weekend all’insegna delle prove tecniche. In programma, infatti, ci sarà il primo gigante della stagione e poi la domenica ancora i rapid gates protagonisti per il terzo appuntamento di quest’anno. Il gigante diporta a dolcissimi ricordi per una squadra azzurra che si è sempre espressa al meglio in Vermont. Nel 2018, infatti, era arrivata ladi Federicae l’anno successivo addirittura una doppietta conseconda e Martasul gradino più alto del podio. Negli anni precedenti da segnalare anche i terzi posti di Manuela Moelgg e Sofia Goggia. Dunque una pista che sicuramente piace molto ...

In serata torna l'Eurolega di basket e locon la discesa maschile di Lake Louise. Di seguito il programma, gli orari ed i canali televisivi nel dettaglio .IN TV - La discesa di Lake Louise sarà trasmessa in diretta da Eurosport 1 (210) mentre su Raisport (227 di Sky e 58 dgt) sarà visibile in differita dalle ore 23.30. In streaming si potrà seguire su ...Cosa guardare quando si sceglie uno sci e come acquistare il modello giusto per forma fisica e livello tecnico: la guida ...La diretta testuale della discesa libera maschile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.