Sci alpino | Brignone | “Gigante con spensieratezza | Killington arriva tardi” Bassino | “Qui ho vinto la prima gara”

(Di venerdì 25 novembre 2022) La Coppa del Mondo 2022-2023 di scifemminile inizierà finalmente nel fine settimana. Dopo le cancellazioni delle ultime settimane, le ragazze sono pronte a scendere in pista per incominciare questa annata agonistica. Si parte con ildi(sabato 26 novembre,manche alle ore 16.00 e seconda alle ore 19.00), dove l’Italia spera di essere protagonista con Federicae Marta. Le azzurre inseguono il risultato di prestigio in terra americana e si sono raccontate attraverso i canali federali durante la giornata di vigilia. FEDERICA: “Come ogni anno l’allenamento svolto a Copper è stato proficuo, sulla pista del Colorado troviamo 1’30” di discesa e oltre 1? di supere allenarsi a 3000 metri è ...

Manca poco al primo gigante femminile della stagione dopo la cancellazione di Soelden alla fine di ottobre. Saranno quattro le azzurre al via a Killington: Federica Brignone (vincitrice nel 2018) e ...Presente anche il Fan Club di Marta Bassino per scaldare il tifo in vista delle discese dell'atleta della nazionale di, testimonial del Cuneese, nelle gare di Coppa del Mondo. Prime Ski &...Dopo il bob e lo snowboard è arrivata anche la vigilia dell’esordio stagionale per le azzurre e gli azzurri dello sci alpino paralimpico. Sabato 26 novembre e domenica 27 novembre la località austriac ...La bellezza eterogenea dell’Italia e delle sue regioni costituisce un fattore di enorme charme e meraviglia. Tra queste troviamo una perla che è un connubio di antichità, ...